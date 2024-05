Rynek w Kielcach otwarty po zielonej rewitalizacji. Zobacz jak zmienił się centralny plac w mieście

Zielona rewitalizacja na Rynku w Kielcach

Część rosnących na Rynku roślin została zlikwidowana - jak krzewy, w których były ukryte ławki w pobliżu wejścia do Ratusza. Zastąpiły je inne nasadzenia oraz nowe ławki.

Na całym placu wiele miejsc zostało odbetonowanych, czyli zdjęto granitowe płyty, a bezpośrednio do gruntu wsadzono rośliny, co zapewni im lepsze warunki do życia niż w pojemniku. Posadzono między innymi kilkaset krzewów hortensji, wierzby purpurowe i świdośliwy.

Po stronie wschodniej pierzei posadzono drzewa – lipy drobnolistne a szpaler rosnący po południowej stronie został uzupełniony nowymi nasadzeniami. Pojawiła się też zielona dominanta, którą został dąb szypułkowy posadzony w płycie Rynku. W sumie przybyło 9 drzew. Roślinami ozdobiono fundamenty starego ratusza.