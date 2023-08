Wielkie zmiany na skwerze Ireny Sendlerowej w Kielcach. Po rewitalizacji, to miejsce będzie nie do poznania. Zobaczcie zdjęcia

Rewitalizacja skweru Ireny Sendlerowej w Kielcach

Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kielce - Marcin Januchta , skwer Ireny Sendlerowej to jedna z czterech lokalizacji, które ulegną przemianom w ramach projektu " Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc ". Zarówno placyk przy ulicy Paderewskiego, jak i ulica Bodzentyńska wraz z Placem Świętego Wojciecha, miejski Rynek i roślinna część pomiędzy dawną synagogą, a ulicą IX Wieków, już na wiosnę przyszłego roku, zyskają zupełnie nowy wygląd. - W zeszłym tygodniu teren skweru został ogrodzony i przekazany wykonawcy. W najbliższym zaczną się prace ziemne i instalacyjne oraz te związane z uprzątnięciem wszystkich elementów, które docelowo znikną z tego placu.

Rewitalizacja skweru im. Ireny Sendlerowej - relaks i aktywność w jednym

- Ta część będzie znajdowała się bliżej Silnicy, a mówiąc o aktywnym spędzaniu czasu, mamy tu na myśli przede wszystkim dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. To miejsce będzie dostosowane również do ich potrzeb

Drugie przeznaczenie zrewitalizowanego placu to zachęcanie do aktywnego wypoczynku.

- Pojawi się też rzecz ciekawa, regał do wymiany książek i punkt informacyjny dotyczący patronki tego skweru, Ireny Sendlerowej.

- Relaksacyjna, czyli: siedziska, stoły, stojaki na rowery, kosze, pergola, która kiedyś zarośnie roślinnością i będzie stanowić ciekawą formę ochrony przed słońcem. Będzie altana, która stanie się miejscem małych miejskich wydarzeń - czy to realizowanych przez Kielce czy inne instytucje

- Pojawi się szereg nowych roślin, traw, krzewów, a w związku z tym to miejsce będzie jeszcze bardziej przyciągało mieszkańców czy też odwiedzających nasze Kielce.

"Zielona rewitalizacja zabytkowe Śródmieścia Kielc"

Wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki podkreśla, że skwer to jedna z tych części miasta, która od dawana wymagała zazielenienia. - To szczególnie ważne, by w centrum, które charakteryzuje się dużą ilością zabudowy i małą ilością cienia drzew, zazieleniać podobne miejsca. Mam nadzieję, że nowy wygląd skweru będzie ważną wartością dla mieszkańców i że kielczanie będą z niego zadowoleni – zaznacza.