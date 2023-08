Remont i utrudnienia na kolejnej drodze w centrum Kielc. Zmiana organizacji w ruchu na ulicy Śniadeckich już w nocy 24 sierpnia

Utrudnienia na ulicy Śniadeckich w Kielcach

Wykonawca prac firma Strabag w czwartek, 24 sierpnia o godzinie 2 planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Śniadeckich. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Prostą do skrzyżowania z ulicą Seminaryjską, 24 sierpnia o godzinie 2 zostanie zamknięta zachodnia część jezdni i będzie obowiązywał zakaz parkowania. Utrzymany będzie ruch jednokierunkowy z wjazdem od ulicy Prostej. Zmiany obowiązywać będą do odwołania.

Ulica Śniadeckich w Kielcach to jedna z 13 dróg modernizowanych w centrum Kielc w ramach programu Polski Ład, na remont których miasto otrzymało rządowe dofinansowanie.

Modernizacja na ulicy Śniadeckich obejmuje oba odcinki od Seminaryjskiej do Prostej oraz od Placu Wolności do ulicy Seminaryjskiej. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na pierwszym fragmencie.

Jak zmieni się ulica Śniadeckich po remoncie?

Prace na drugim odcinku ulicy Śniadeckich, od placu Wolności do Seminaryjskiej rozpoczną się w przyszłym roku. Ten odcinek na czas robót będzie całkowicie wyłączony z ruchu, a dojazd do posesji będzie możliwy tylko w ściśle określonym czasie. Tutaj zostanie ułożona nawierzchnia granitowa charakterem nawiązująca do deptaka.

Przypomnijmy, że w ramach przebudowy 13 ulic w centrum Kielc prace rozpoczęły się już na alei IX Wieków Kielc na odcinku od Warszawskiej do Kościuszki i Starodomaszowskiej. Zamknięta jest jedna jezdnia od strony kościoła Świętego Wojciecha a ruch w obu kierunkach odbywa się drugą.