Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Kielcach. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 85 elewów złożyło w sobotę, 16 marca przysięgę wojskową w obecności gości, rodzin i bliskich. Komendant podkreślił znaczenie żołnierzy w roku obchodów 25-lecia członkostwa Polski w NATO i 75-lecia sojuszu. Wyróżniono także najlepszych uczestników szkolenia, a ceremonię zakończyła defilada wojskowa. Zobaczcie zdjęcia.

Na ulicy Sukowskiej w Kielcach doszło w piątkowy poranek do wypadku. Policjanci przekazywali, że 42-latka kierująca renault włączając się do ruchu zderzyła się z 65-letnim rowerzystą. Mężczyzna trafił do szpitala.