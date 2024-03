Wypadek w Kielcach. Rowerzysta trafił do szpitala Michał Nosal

Na ulicy Sukowskiej w Kielcach doszło w piątkowy poranek do wypadku. Policjanci przekazywali, że 42-latka kierująca renault włączając się do ruchu zderzyła się z 65-letnim rowerzystą. Mężczyzna trafił do szpitala.