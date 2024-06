Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu

Perełki tuningu, jak w filmie "Szybcy i wściekli". Zobacz, jak podrasowali swoje auta

Na wystawach pojawiły się również inne pojazdy, które na co dzień nie są dostępne dla każdego oka. Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce oraz wiele innych luksusowych i sportowych aut pojawiło się w strefie „super car” przygotowanej przez Souczek Detailing. Auta, które na co dzień stoją w garażach piłkarzy, aktorów i celebrytów, w Targach Kielce były na wyciągnięcie ręki.

Popularnością cieszyły się też stare samochody z duszą i historią. Giełda klasyków organizowana przez Magazyn Classicauto to obowiązkowy punkt Mubi Dub It Tuning Festival. Były na przykład Mercedesy z 1937 i 1938 roku, Rolls-Royce, Alfa romeo, Saab, Jaguar E-type V-12, BMW 2000 z 1967 roku, Porsche Speedster 356A, Ford 890, Ford Torino GT. Wartość klasyków na giełdzie w Targach Kielce to około 8 milionów zlotych.

Niedziela, 23 czerwca była ostatnim dniem Mubi Dub It Tuning Festivalu. Zobacz nasze relacje: