Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Widowiskowe pokazy i tłumy ludzi

Zobacz, co dzieje się w Targach Kielce, w sobotę, 22 czerwca:

Do Kielc przyjechali także związani ze stacją TVN Turbo Krystian Plato, który będzie prowadzącym giełdę klasyków oraz Adam Kornacki ambasador firmy Rotinger polskiego producenta tarcz oraz bębnów hamulcowych tuningowych i sportowych, która także będzie obecna na festiwalu. Z własnym projektem przyjedzie popularny youtuber Karol Jagoda z kanału Jagodowy TV. Goście specjalni pojawią się w specjalnej strefie wraz z własnymi autami oraz na scenie, gdzie dzielić się będą historiami związanymi z ich zainteresowaniem motoryzacją.

To dopiero początek atrakcji. Przed nami ciekawe spotkania z gwiazdami związanymi z branżą. Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in. Grzegorz Duda, Patryk Mikiciuk i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w stacji TVN Turbo. Wydarzenie zwieńczy w niedzielę koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M .

Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje

Szałowo na festiwalu tuningu w Targach Kielce. Mubi Dub It przyciąga tłumy!

Festiwal tuningu w Targach Kielce trwa w sobotę do godziny 17 i w niedzielę od 10 do 17. Bilety dostępne w kasach, dzieci do lat 14 mają bezpłatny wstęp.

