Weekend Cudów "Szlachetnej Paczki" w Kielcach. Wolontariusze rozwożą dary do potrzebujących. Zobacz zdjęcia

Weekend Cudów 2023 trwa

- Ruszył weekend cudów "Szlachetnej Paczki". W Świętokrzyskiem mamy 452 rodziny, w tym 94 w Kielcach. Wszyscy oni otrzymają dary w sobotę i niedzielę. W województwie pracuje około 200 wolontariuszy . Każdy z nich potwierdza jedno - najbardziej pozytywne emocje są wtedy, gdy wchodzi się do domów obdarowanych i widzi się ich radość - mówił Konrad Jóźwik , specjalista do spraw promocji akcji "Szlachetna Paczka".

W sobotę, 16 grudnia wolontariusze "Szlachetnej Paczki" uwijali się jak w ukropie. Pod budynek Zespołu Szkół Zawodowych numer 3 co chwilę podjeżdżały wyładowane po brzegi samochody darczyńców. Z parkingu odjeżdżały natomiast auta wolontariuszy, którzy rozwozili prezenty do potrzebujących rodzin.

"Szlachetna Paczka" 2023 w Kielcach. Najważniejsza żywność i chemia

- Potrzeby są bardzo różne. Wszędzie mamy żywność i chemię, to klasyczna rzecz, która trafia do rodzin. Ale jest jeszcze sprzęt AGD, ale też łóżka i wyposażenie potrzebne osobom niepełnosprawnym. Są oczywiście zabawki dla dzieci - relacjonował Konrad Jóźwik.

"Szlachetna Paczka". Czym jest?

"Szlachetna Paczka" organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce, która jest koordynowana z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tak zwana mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom takie narzędzia, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku przed świętami Bożego Narodzenia.

Trwa Weekend Cudów "Szlachetnej Paczki". W Zespole Szkół Zawodowych numer 3 w Kielcach wolontariusze pracowali przez całą sobotę, 16 grudnia. Michał Kolera

Paczki z pomocą materialną przygotowaną przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad środowiskowy i podejmują decyzję o włączeniu danej rodziny do projektu. Następnie wspólnie określają konkretne potrzeby, których zaspokojenie ma dać rodzinom szansę na trwałą poprawę sytuacji. Podczas finału "Szlachetnej Paczki" darczyńcy dostarczają paczki do specjalnie na tę okoliczność przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewożą je do wskazanych rodzin.