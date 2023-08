12. urodziny Galerii Echo w Kielcach. Z tej okazji przez weekend 26 i 27 sierpnia super atrakcje dla całej rodziny

Galeria Echo w Kielcach obchodzi swoje 12 urodziny! Z tej okazji, weekend 26 i 27 sierpnia będzie stał pod znakiem cudownych humorów, hucznych imprez i... tortu z tysiąca muffinek! Centrum handlowe zaprasza na spotkanie z twórcą internetowym Kacprem Blonskym, a także sympatycznymi "Sąsiadami" - Patem i Matem z kultowej bajki. Co jeszcze nas tu czeka? Zobaczcie film i zdjęcia.

Urodziny Galerii Echo w Kielcach

26 i 27 sierpnia galeria na najgorętsze wydarzenie tego sezonu. W sobotę imprezę rozkręci jeden z największych polskich influencerów – Kacper Błoński. Wszystko rozpocznie się o godzinie 13.30 na czerwonej scenie. Spotkanie z twórcą internetowym będzie połączone z jego występem artystycznym i pytaniami od widowni. Następnie, Kacper będzie rozdawał autografy. - Dla tych, którzy obawiają się, że go nie zdobędą, mamy przygotowaną niespodziankę - mówi Wioleta Nartowska z Galerii Echo. - W sobotę od godziny 9.00 będzie można odebrać zdjęcie z autografem w aplikacji galerii. Można je zarezerwować i odebrać do końca weekendu urodzinowego. W niedzielę do centrum handlowego wpadają "Sąsiedzi", czyli Pat i Mat z kultowej bajki. - Ten zabawny duet wzbudzi emocje wśród wychowanych w latach 80-tych i 90-tych. Są to jednak postacie z bajki, więc jestem pewna, że przypadną też do gustu naszym młodszym klientom - dodaje Wioleta. - Na stanowiskach animacyjnych będzie można zrobić własną ramkę, a Pat i Mat będą szukali pomocników. Przy przeprowadzce, budowaniu wieży czy naprawianiu rury.

Galeria Echo w Kielcach świętuje 12 urodziny

Oczywiście podczas dwudniowej imprezy urodzinowej nie zabraknie zdjęć z postaciami z bajek, konkursów z nagrodami i animacji na scenie. - Nagród jest mnóstwo – między innymi karty podarunkowe do sklepów: Homla, Home&You, Duka i Komfort. Będą też karty podarunkowe Galerii Echo. Będą do odbioru w naszej aplikacji. Zachęcam do pobierania i rejestrowania paragonów - kontynuuje Wioleta Nartowska. - Mamy też przygotowane koszulki w temacie sąsiedzkim. Na przykład takie z napisem "Ma sąsiadka cukier"? To będzie naprawdę gorące wydarzenie, więc nie zapomnijcie powiedzieć swojemu sąsiadowi.

Podczas imprezy będzie można zgarnąć wejściówki do nowego parku trampolin Happy Jumpers, który otwiera się tu 23 sierpnia. Skoro urodziny, to nie może zabraknąć tortu. To tort nie byle jaki, bo przygotowany z tysiąca muffinek z cukierni Sowa. Na słodki upominek możemy liczyć w niedzielę, o godzinie 16.00. Mamy jeszcze jedną miłą informację dla klientów kieleckiej galerii. Z okazji 12. urodzin, parking przez dwa dni, 26 i 27 sierpnia będzie bezpłatny!