Nowy park trampolin powstaje w centrum Kielc. Happy Jumper zaprasza już od 23 sierpnia do Galerii Echo. Zobaczcie film i zdjęcia

Nowy park trampolin i rozrywki w Kielcach

Nowe miejsce znajdziemy blisko marketu Carrefour, obok sklepu Jysk w Galerii Echo. Powierzchnia ma ponad 2 600 metrów kwadratowych i wypełniona jest różnego rodzaju atrakcjami dla fanów skakania i pokonywania przeszkód. Jakub Smoliński, właściciel Happy Jumpera wyjaśnia, że to miejsce to nie tylko sam park trampolin, ale również park rozrywki. Co za tym idzie? - W naszym parku umieściliśmy trampoliny podzielone na różne strefy. To na przykład strefa koszykówki, basen z gąbkami i cardio-wall. Mamy tak zwanego "eliminatora", gdzie trzeba pokonywać różne przeszkody, serię bardzo fajnych zjeżdżalni, a niektóre są bardzo strome - wylicza.

Jakub Smoliński właściciel Happy Jumpera zaprasza tu już od godziny 10.00 rano. Zapowiada, że to miejsce zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Anna Gwóźdź

W Happy Jumperze znajdziemy też: tyrolkę, wieżę skoków, zjazd pontonowy i miejsce do skoków na poduchę. - Jest też strefa dla bardziej zaawansowanych - bieżnia wypełniona airtruckami, czyli miękkimi podłogami. Tu można potrenować bez zgiełku i naszych młodszych gości. Dla sportów drużynowych przewidzieliśmy boisko do gry w piłkę nożną - dodaje Jakub Smoliński.