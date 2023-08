Z Białorusi przez zieloną granicę. Obcokrajowcy wpadli w Kielcach

Straż Graniczna zatrzymała w Kielcach obcokrajowców

To była wspólna akcja funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kielcach i ich kolegów z podlaskiego oddziału służby. Na jednej z posesji w Kielcach zatrzymanych zostało siedmiu obcokrajowców bez dokumentów pobytowych.

- Byli to trzej obywatele Nepalu i trzej Lankijczycy, którzy jak się później okazało dostali się do Polski przekraczając nielegalnie granicę z Białorusią. Zatrzymany został także obywatel Pakistanu, który jak wynikało ze wstępnych ustaleń, miał pomagać cudzoziemcom

– opisywała Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że spod Białoruskiej granicy do Kielc mężczyzn przywiózł obywatel Ukrainy. On również został zatrzymany i wraz z obywatelem Pakistanu przekazany funkcjonariuszom z Podlasia.

Jak informują służby obywatele Nepalu i Sri Lanki przyznali się do przekroczenia granicy w nie przeznaczonym do tego miejscu i zadeklarowali gotowość do poddania się karze w zawieszeniu. Wszczęto wobec nich procedury deportacyjne. Na ich finał będą czekać w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców.