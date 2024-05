Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze w Kielcach. Gdzie głosować?

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W Polsce mamy 13 okręgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Prezentują się następująco:

Okręgi wyborcze w Polsce – co warto o nich wiedzieć?

Lista lokali wyborczych w Kielcach

Budynek po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Dawny budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14

Dawny budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14

Dom Działkowca

ENERIS Surowce S. A.-Kielce

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach

Klub Seniora

Klub Seniora

Klub „Domatorek”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Widowiskowo-Sportowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hotel Maraton

Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Ochotnicza Straż Pożarna

Przedszkole Samorządowe nr 1

Przedszkole Samorządowe nr 13 im. Natalii Machałowej

Przedszkole Samorządowe nr 16 im. Jana Brzechwy

Przedszkole Samorządowe nr 18

Przedszkole Samorządowe nr 2

Przedszkole Samorządowe nr 24

Przedszkole Samorządowe nr 26

Przedszkole Samorządowe nr 29

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe

Przedszkole Samorządowe nr 30

Przedszkole Samorządowe nr 32

Przedszkole Samorządowe nr 33

Przedszkole Samorządowe nr 34

Przedszkole Samorządowe nr 35

Przedszkole Samorządowe nr 36

Przedszkole Samorządowe nr 39

Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Wandy Chotomskiej

Przedszkole Samorządowe nr 40

Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Świętego Mikołaja

Przedszkole Samorządowe nr 6

Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o. o.

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły

Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły-Papieża Polaka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego

Targi Kielce S. A.

Urząd Miasta Kielce

V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego

Wojewódzki Szpital Zespolony, Świętokrzyskie Centrum Neurologii, Wejście Główne Nr 1

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach

Zespół Szkół Elektrycznych

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B w Kielcach

Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Głosowanie w wyborach europejskich

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.