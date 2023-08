Tysiące mieszkańców Kielc bez ciepłej wody. Miejska spółka była zmuszona wyłaczyć jej dostawę do wielu osiedli

Tysiące mieszkańców Kielc bez ciepłej wody! Dlaczego i na ile dni?

Ciepłej wody nie mają mieszkańcy między innym osiedli: Ślichowice, Pod Dalnią, Świętokrzyskie, Na Stoku, Słonecznej Wzgórze i wielu innych, tam gdzie jest dostarczana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach.

-Przerwa jest związana z pracami konserwacyjnymi na terenie Elektrociepłowni Kielce – informuje Arkadiusz Bąk, prezes Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach.

- Urządzenia pracują przez cały rok, w dzień i w nocy, i wymagają konserwacji raz w roku. Nie da się wykonać tych prac nie spuszczając wody z sieci. Przepisy pozwalają na wyłączenie ciepłej na dwa tygodnie wciągu roku. U nas będzie to zaledwie kilku dni. Przy okazji prac wykonywanych przez Elektrociepłownię, która produkuje ciepło my także zrealizujemy swoje przedsięwzięcie wymagające. Włączymy do miejskiej sieci ciepłowniczej Wojewódzki Szpital Zespolony i inne obiekty znajdujące się w okolicy, które do tej pory były ogrzewane przez lokalną kotłownię węglową. Wybudowanie podłączenia do miejskiej sieci pozwoli na jej zamkniecie.

Prace, które wymagają wyłączenia dostaw ciepłej wody potrwają do 22 do 24 sierpnia.