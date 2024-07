Tygodniowy przegląd prasy 28.07.2024: Kielce, 21.07-27.07.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kielc

Mieszkanka ulicy Batorego w Kielcach w sobotę tuż po godzinie 18 wezwała pomoc do swego sąsiada.

W sobotnie przedpołudnie, 27 lipca, Ogród Włoski przy Muzeum Narodowym w Kielcach, dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, wypełnił się miłośnikami jogi. Entuzjaści przyszli, by uczestniczyć w zajęciach jogi, które w okresie letnim są cotygodniową tradycją w tym malowniczym miejscu. Wydarzenie to jest idealną okazją do regeneracji ciała i ducha po całym tygodniu pracy.