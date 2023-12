Tropikalne Mikołajki w klubie MASKA. Było gorąco i kolorowo. Oto jak się bawiliście

Tropikalne Mikołajki w MASKA Incognito Club

W czwartek, 7 grudnia w klubie MASKA odbyła się tropikalna impreza mikołajkowa - Tropikalne Mikołajki zorganizowana razem z Basenami Tropikalnymi Binkowski Resort. Panował gorący klimat i egzotyczna zabawa. Na gości czekały super atrakcje - pokazy tropikalnych tancerek w strojach samba, fotobudka, tropikalna ścianka do robienia zdjęć, hawajskie wisiory i oczywiście szalona zabawa do samego rana. Za muzycznymi sterami zasiadł DJ Calpi, a egzotyczną atmosferę zapewnił Kamil Bukowski Drums- Półfinalista Mam Talent! O muzyczny klimat zadbali również rezydenci klubu - Arek Wilk i Rob Stan.

Świąteczna impreza w klubie MASKA

A już w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, MASKA zaprasza na bożonarodzeniową imprezę Santa Is Coming To MASKA! Gościem specjalnym będzie Mad Mike. O muzyczny klimat, zadbają rezydenci klubu Arek Wilk i Matthew Libre. W The Black Room rządzić będzie Rob Stan. Miłośnicy R&B to miejsce dla Was! Nie może Was tam zabraknąć. Start - godzina 22.