Taka moda królowała w Kielcach w czasach PRL-u. Tak wyglądały stroje kielczan za komuny

Moda na ulicach Kielc w czasach PRL

Nie będzie żadną niespodzianką stwierdzenia, że moda w czasach PRL diametralnie różniła sią od obecnej. I nie jest to tylko kwestia różnicy trendów, ale często wiązało się to bardziej z dostępnością materiałów i inspiracji, które z zachodnich krajów nie docierały do Polski z taką łatwością jak teraz. Duże szczęście mieli ci, którzy mogli liczyć na wsparcie rodziny mieszkającej w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej. Paczki od nich zawsze były bardzo wyczekiwane. Aby wyglądać modnie i szykownie większość Polek i Polaków korzystała z usług krawcowej. Najelegantsze i najmodniejsze ubrania często były szyte na zamówienie. Nie brakowało też domów mody, które do dziś wielu z nas wspomina z łezką w w oku. Najpopularniejsze z nich to Moda Polska, Hoffland, Telimena.