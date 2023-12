"Przekaż pluszaka dla dzieciaka". Wyjątkowa akcja stowarzyszenia Skrzydlaci dzieciom dla chorych w Kielcach

"Przekaż pluszaka dla dzieciaka". Akcja pomocy dla małych pacjentów

- Robimy paczki i przekazujemy je bezpośrednio dzieciakom, które w okresie świątecznym przebywają na oddziałach onkologii i endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Każda paczka przekazana zostanie przez świętego Mikołaja. Oprócz dzieci, szykujemy też słodki upominek dla kadry lekarsko-pielęgniarskiej. Tak by każdy mógł poczuć choć namiastkę uroku okresu świąt Bożego Narodzenia - mówi Sebastian Matuszczyk, jeden z inicjatorów akcji.

"Przekaż pluszaka dla dzieciaka". Jak pomóc?

Każdy kto chce wspomóc akcję "Przekaż pluszaka dla dzieciaka", może zostawić swój podarek pod adresem Kielce, Piotrkowska 31/4, codziennie od poniedziałku do piątku (czynne do godziny 15). Organizatorzy proszą o przekazywanie takich darów, które będzie można bez większych trudności włączyć do paczek, jakie zostaną przekazane chorym dzieciom.