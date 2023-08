Przegląd prasy z Kielc. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Kielcach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy park trampolin powstaje w centrum Kielc. Happy Jumper zaprasza już od 23 sierpnia do Galerii Echo. Zobaczcie film i zdjęcia”?

Prasówka Kielce 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy park trampolin powstaje w centrum Kielc. Happy Jumper zaprasza już od 23 sierpnia do Galerii Echo. Zobaczcie film i zdjęcia Park trampolin to miejsce, gdzie starsi i młodsi mogą wyszaleć się i wyskakać do woli. W środę, 23 sierpnia otwiera się Happy Jumper zlokalizowany w Galerii Echo w Kielcach. Znajdziemy tu trampolinowe pola, strome zjeżdżalnie, tyrolkę, basen z gąbkami, a po wysiłku - zjemy przekąskę w bufecie. Będzie też strefa dla bardziej doświadczonych skoczków, a to wszystko pod okiem sympatycznych instruktorów. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 12. urodziny Galerii Echo w Kielcach. Z tej okazji przez weekend 26 i 27 sierpnia super atrakcje dla całej rodziny Galeria Echo w Kielcach obchodzi swoje 12 urodziny! Z tej okazji, weekend 26 i 27 sierpnia będzie stał pod znakiem cudownych humorów, hucznych imprez i... tortu z tysiąca muffinek! Centrum handlowe zaprasza na spotkanie z twórcą internetowym Kacprem Blonskym, a także sympatycznymi "Sąsiadami" - Patem i Matem z kultowej bajki. Co jeszcze nas tu czeka? Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Nowy lokal Restauracji Kieleckiej ze śniadaniami, deserami i napojami. Zobacz, co można tu zjeść Pyszne sałatki, kanapki, świeże soki, desery można kupić w nowym lokalu uruchomionym przez Restaurację Kielecką w Kielcach. Mały posiłek można zjeść w lokalu albo zabrać do domu czy do pracy.

Prasówka 23.08 Kielce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kielcach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Samochód zapalił się na ulicy Radomskiej w Kielcach. Kierowca i pasażer uciekli w ostatniej chwili Do pożaru w komorze silnika osobowego auta doszło na ulicy Radomskiej w Kielcach. Na szczęście osoby podróżujące samochodem w porę opuściły pojazd.

📢 Wąska kuchnia w bloku – jak ją urządzić? Zobacz na zdjęciach, jak najlepiej zaplanować zabudowę. Warto skorzystać z tych 10 pomysłów Wąska kuchnia to częsta bolączka osób, które mają mieszkanie w bloku. Urządzenie takiego problematycznego wnętrza może stanowić dla właściciela spore wyzwanie aranżacyjne. Przedstawiamy 10 pomysłów na zagospodarowanie wąskiej kuchni w bloku. To łatwiejsze niż nam się wydaje!

📢 Tysiące mieszkańców Kielc bez ciepłej wody. Miejska spółka była zmuszona wyłaczyć jej dostawę do wielu osiedli Tysiące mieszkańców Kielc zostało pozbawionych ciepłej wody. Przerwa w tej dostawie, zaczęła się we wtorek, 22 sierpnia i potrwa kilka dni. 📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

📢 Wielkie zmiany na skwerze Ireny Sendlerowej w Kielcach. Po rewitalizacji, to miejsce będzie nie do poznania. Zobaczcie zdjęcia Na obszarze skweru imienia Ireny Sendlerowej, znajdującego się między ulicą Paderewskiego, a Plantami i rzeką Silnicą w Kielcach, zaczęła się potężna rewitalizacja. Po przemianach, plac będzie pełnił funkcje relaksacyjną i aktywnie wypoczynkową. Znajdziemy tu nowe krzewy, drzewa i rośliny. Dzięki rewitalizacji, Kielcom przybędzie też nowy szalet miejski. Na terenie skweru Sendlerowej powstanie piękny i przyjazny mieszkańcom park. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kultowe miejsce handlowe na rogu Sienkiewicza i Paderewskiego w Kielcach. Pani Celina sprzedaje tu leśne zbiory. Ile za kurki i jagody? Film Róg ulicy Sienkiewicza i Paderewskiego w Kielcach był niegdyś kultowym miejscem handlowym. Wciąż sprzedawane są tu leśne zbiory. W poniedziałek, 21 sierpnia, panie miały do zaoferowania jagody i kurki. Wiemy ile kosztują. Sprzedające zapowiadają, że wkrótce znajdziemy u nich także prawdziwki. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Ogródki gastronomiczne na Rynku w Kielcach będą funkcjonowały krócej niż zwykle. To przez rewitalizację Zwykle były czynne do końca września. W tym roku ogródki gastronomiczne na Rynku w Kielcach będą dostępne jedynie do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Jest to związane z rewitalizacją zabytkowego śródmieścia miasta, która ma przywrócić zieleń i cień do centrum. Zobaczcie film i zdjęcia.