Prasówka z Kielc 1.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W piątek po mszy świętej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się Droga Krzyżowa ulicami Kielc, która przeszła do klasztoru księży pallotynów na Karczówce. To najstarsza Droga Krzyżowa w Kielcach, odbyła się po raz 39. Uczestniczył w niej biskup kielecki Jan Piotrowski.

Wystawa w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach udowodni, że pająk czy skorpion wcale nie jest taki straszny... A gdyby tak wziąć ptasznika na rękę? Byle nie zaczął szybować, co mają potrafić niektóre z prezentowanych gatunków. To wszystko zobaczymy podczas niesamowitej wystawy, która rozpocznie się 4 kwietnia.

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach w piątkowy poranek, 31 marca oficjalnie przekazała do użytku osiem nowych i bardzo nowoczesnych autobusów marki MAN. Cztery z nich to 18-metrowe autobusy przegubowe. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście i przedstawiciele spółki.

Sześć osób zostało zatrzymanych w sprawie serii włamań do mieszkań na osiedlu Na Stoku w Kielcach. Policja przestrzega, by mieszkańcy zachowali szczególną ostrożność i nie wpuszczali obcych. Apeluje także o zabezpieczenie lokali w związku z tym, że zbliża się okres świąteczny.

Wielkanoc już za tydzień. Na kieleckich bazarach jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w piątek, 31 marca.

Raz na jakiś czas samochody z logo Google i charakterystyczną "kopułką" na górze można spotkać na ulicach polskich miast. To wtedy powstają zdjęcia do funkcji Google Street View. Kamery mogą nas przyłapać podczas spaceru, zakupów czy spotkań z przyjaciółmi. Zobaczcie zdjęcia kielczan wykonane przez kamery Google na przystankach autobusowych na terenie całego miasta.