Po serii włamań do mieszkań na kieleckim osiedlu "Na Stoku". Zatrzymano sześć osób. Zobacz film

Po serii włamań do mieszkań na kieleckim osiedlu "Na Stoku"

Policja w Kielcach apeluje o ostrożność

Jednocześnie apeluje do wszystkich, by w sytuacji próby włamania lub włamania, każdorazowo dzwonić pod numer alarmowy 112. - Aby nie dopuścić do wystąpienia tego typu zdarzeń na kieleckich osiedlach, policjanci podczas codziennej służby zwracają uwagę na osoby, które dziwnie i podejrzanie zachowują się w okolicach klatek bloków lub balkonów mieszkań zlokalizowanych na dolnych piętrach – mówi oficer prasowy.

W sprawie włamań czynności podjął także dzielnicowy tego rejonu, który wspólnie z zarządem spółdzielni mieszkaniowej będzie edukował mieszkańców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa osobistego.

- W związku z tym, że zbliża się okres świąteczny i część z nas decyduje się na wyjazdy do rodziny i naszych bliskich, pamiętajmy o tym, by dwukrotnie sprawdzić czy zamknęliśmy drzwi na wszystkie zamki. Jeśli posiadamy rolety antywłamaniowe to na czas naszej nieobecności pamiętajmy, aby je opuścić i zamknąć wszystkie okna. Jeśli mamy dobre relacje z sąsiadami możemy także zwrócić się do nich o pomoc, by co jakiś czas sprawdzili, czy na naszych drzwiach nie ma śladów próby włamania – radzi młodszy aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas.