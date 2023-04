Oto wielkanocne hity na bazarach w Kielcach. Są koszyczki, palmy, pisanki, zajączki i piękne ozdoby. Zobacz zdjęcia Marcelina Różycka

Wielkanoc już za tydzień. Na kieleckich bazarach jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w piątek, 31 marca.