Ostatnie przygotowania do Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Są kolejne bardzo luksusowe samochody. Zobacz zdjęcia i film

Ostatnie przygotowania do Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Są kolejne bardzo luksusowe samochody

Od początku tygodnia do kieleckiego ośrodka wystawienniczego zjeżdżają auta z całej Polski i pięciu krajów Europy, które już w weekend będzie można zobaczyć podczas wielkiego motoryzacyjnego święta. O pierwszych modelach pisaliśmy tutaj:

Super bryki przyjechały już do Targów Kielce. Rusza Mubi Dub it Tuning Festival

W piątek, 21 czerwca, ponownie odwiedziliśmy hale Targów Kielce, by zobaczyć kolejne samochody. Wśród nich wyróżniał się imponujący Bentley, sportowe Lamborghini Aventador czy różne modele Porsche.

- To druga pod względem wielkości impreza w Polsce nastawiona na tuning oraz motorsport. Na siedmiu halach Targów Kielce można będzie zobaczyć ponad 450 projektów z całej Europy, od zmodyfikowanych trabantów po nowoczesne Lamborghini. Poza tym, na terenie zewnętrznym odbywać się będzie mnóstwo atrakcji, jak chociażby MTN Drift Show. To pokaz driftu, jazdy bokiem. Będzie można zobaczyć ponad 40 profesjonalnie przygotowanych driftowozów o mocy nawet 1000 koni - mówi Jakub Skowron, pomysłodawca Mubi Dub it Tuning Festival.