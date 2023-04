Osiem nowych autobusów wyjedzie na ulice Kielc i powiatu już w poniedziałek. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przekazało je do użytku

- poinformował prezes.

W uroczystym przekazaniu taboru wzięła również udział wiceminister sportu i turystyki, poseł Anna Krupka:

- To ważne wydarzenie przede wszystkim dla mieszkańców Kielc, ale i powiatu kieleckiego oraz województwa świętokrzyskiego. Wszędzie tam gdzie dojeżdżają autobusy MPK Kielce. Osiem nowych, nowoczesnych autobusów zakupionych ze środków własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, trafi do obiegu i będą z nich korzystać mieszkańcy. Cieszę się, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji tak dobrze i skutecznie gospodaruje swoimi finansami, by móc sobie pozwolić na tego rodzaju wydatek, bo to dobra inwestycja, inwestycja w jakość, komfort podróżowania mieszkańców, ale także w bezpieczeństwo. Serdecznie gratuluję prezesowi MPK Kielce i wszystkim, którzy przysłużyli się do tego, że mieszkańcy będą mogli korzystać z tych nowych, nowoczesnych autobusów