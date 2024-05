Ogród Wolności przy alei IX Wieków Kielc już dostępny, zdjęto ogrodzenie. Zobaczcie jak się prezentuje

Ogród Wolności w Kielcach już dostępny dla mieszkańców

To jedna z bardziej kontrowersyjnych inwestycji w mieście. Oficjalna jej nazwa to Ogród Wolności, ale kielczanie nazwali to miejsce Diesel Park. W rzeczywistości jak twierdzą władze miasta to nowe dojście do budynku dawnej synagogi, które ma pełnić rolę zielonego skweru połączonego w przyszłości z elementami edukacyjnymi.

Zobaczcie zdjęcia - Ogród Wolności w Kielcach po oddaniu do użytku