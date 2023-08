Ogród Botaniczny w Kielcach kusi letnimi kwiatami. Jest jeszcze, co oglądać

Pięknie kwiaty i trawy w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach

- U schyłku lata najbardziej atrakcyjna jest kolekcja dalii. Mamy 80 odmian tych roślin. Są o różnej wysokości, o kwiatach pełnych i nie, i w różnych kolorach – informuje Katarzyna Socha, kierowniczka Ogrodu Botanicznego w Kielcach. - W trakcie kwitnienia są przepiękne hortensje, na tle których wychodzą fantastyczne zdjęcia. Jako dodatki do innych kolekcji można jeszcze podziwiać jeżówki, dzielżany, czy słoneczniki. Także trawy są w najciekawszej formie i warto odwiedzić miejsca z nimi. Kwitną a niektóre są wyższe od człowieka. Warto zajrzeć do naszych oczek wodnych, gdzie kwitną lilie wodne. Jest jeszcze co oglądać.

Ogród Botaniczny w Kielcach będzie czynny do końca sierpnia w godzinach 10-20, ostatnie wejście pół godziny wcześniej a od 1 września do końca października będzie zamykany o godzinie 18.

W najbliższą środę, 30 sierpnia pracownicy Ogrodu zapraszają na ostatni letni spacer z przewodnikiem. Zapisy nie są wymagane.