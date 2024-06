Mubi Dub it Tuning Festival 2024 przyciągnął tłumy. Wielkie święto motoryzacji w Targach Kielce

Szaleństwo na festiwalu tuningu w Targach Kielce. Mubi Dub It przyciąga tłumy!

Hale Targów Kielce dosłownie tętnią absolutnie obłędną atmosferą. Przy dźwiękach energetycznej muzyki pasjonaci oglądają ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Co przyciąga wzrok? Lamborghini, Ferrari, „supercary”. One robią największe wrażenie. - Chciałoby się wsiąść choć na chwilę – mówi 15-letni Kuba z Kielc, młody pasjonat szybkich aut. W strefie przygotowanej przez Souczek Detailing w hali F wielu zwiedzających ogląda auta, które na co dzień stoją w garażach piłkarzy, aktorów i celebrytów.

Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Mubi Dub It Festivalu: