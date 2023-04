Kwiecień 2023 w Kielcach: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2023

W piątek po mszy świętej w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się Droga Krzyżowa ulicami Kielc, która przeszła do klasztoru księży pallotynów na Karczówce. To najstarsza Droga Krzyżowa w Kielcach, odbyła się po raz 39. Uczestniczył w niej biskup kielecki Jan Piotrowski.

Wielkanoc już za tydzień. Na kieleckich bazarach jest mnóstwo ozdób i akcesoriów świątecznych. Kupisz tu wszystko do koszyczka i dekoracje do domu. Zobacz w galerii zdjęć, co oferowano w piątek, 31 marca.