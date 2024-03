Hej wesele! To była szalona zabawa w weselnych rytmach w klubie Medusa w Kielcach

Wesele w klubie Medusa w Kielcach

Hej Wesele! To była najlepsza impreza w mieście! Panował iście weselny klimat a zabawa trwała do białego rana. Klub zmienił się w prawdziwą weselną salę a goście mogli kosztować smakołyki z wiejskiego stołu i bawić się przy weselnych hitach! I jak na prawdziwe wesele przystało o północy odbyły się oczepiny. Podczas szalonej weselne nocy została wybrana nowa para młoda klubu Medusa.

W piątek, 22 marca, klub zaprasza na imprezę Polskie Granie - Impreza Pełna Polskich Przebojów

To będzie prawdziwa podróż przez wszystkie gatunki polskiej muzyki. Królować będą polskie klasyki - Krawczyk, Rodowicz, Kombi, Perfect, Maleńczuk ale też nowa scena, Podsiadło, Margaret, Kwiatkowski, Brodka. Czeka na Was totalny mix największych hitów. Start godzina 21. A w sobotę, 23 kwietnia, klub Medusa zaprasza na imprezę Disco - Kielce Witają Wiosnę! Powitanie odbędzie się w rytmie Waszych ulubionych hitów disco począwszy od lat 80. XX wieku do największych współczesnych przebojów zarówno zagranicznych jak i polskich. Początek imprezy - godzina 21.