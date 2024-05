Gdzie można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego? Lista lokali wyborczych w gm. Zagnańsk

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Lokale wyborcze w gm. Zagnańsk - lista

Budynek Gminny w Belnie

Budynek Gminny w Umrze

Budynek Gminny w Zachełmiu

Budynek OSP w Szałasie

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku

Szkoła Podstawowa w Kajetanowie

Urząd Gminy w Zagnańsku

Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku

Świetlica w Jaworzach

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania