Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zawodowych numer 1 w Kielcach. Było mnóstwo atrakcji dla ósmoklasistów

Samorząd Uczniowski przygotował liczne atrakcje, pokazy, zagadki, quizy aby przybliżyć ósmoklasistom specyfikę nauki w szkole. Przyszli inżynierowie i fachowcy mogli zobaczyć nie tylko sale przedmiotowe, ale przede wszystkim warsztat szkolny gdzie odbywają się zajęcia praktyczne, a uczniowie zdobywają różne umiejętności, które później wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

Można było również zwiedzić otoczenie szkoły i miejsca w których młodzież odpoczywa w czasie przerw i po zajęciach. Zewnętrzna siłownia, boiska, wiata w ogrodzie to niektóre tylko atrakcje dla młodzieży.

Dzień Otwarty, to także przybliżenie miłej i przyjaznej atmosfery panującej w szkole, a wystarczyło przejść się po korytarzach i porozmawiać z uczniami, nauczycielami czy pracownikami szkoły.

Wybór technikum lub szkoły branżowej nie zamyka możliwości rozwoju. Wręcz przeciwnie – kształcenie zawodowe daje bardzo dobre teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy, a następnie umożliwia płynne przejście do trybu studiowania. Absolwenci techników są znakomicie przygotowani do pracy, a zgodnie z deklaracjami pracodawców, bez problemu znajdują pracę w poszukiwanych zawodach lub zakładają własne firmy.