Dzień Kolorów w Kielcach. Już w sobotę, 26 sierpnia pokolorujemy Stadion Leśny! Sprawdź szczegóły Anna Gwóźdź

Kolejny wspaniały festiwal kolorów przed nami. Tym razem w sobotę, 26 sierpnia na Stadionie Leśnym w Kielcach. archiwum

Wielkimi krokami do Kielc zbliża się najbardziej kolorowe wydarzenie tego lata! Święto kolorów to impreza zapożyczona z Indii, gdzie jest uznawana za święto radości. Już za chwilę proszkami we wszystkich kolorach tęczy obsypią się mieszkańcy Kielc. Odwiedźcie Stadion Leśny w Kielcach, by poczuć kolorową radość.