Dwa, kieleckie miejskie autobusy zapaliły się jednego dnia. Do pożarów doszło w drodze na badanie techniczne

Dwa pożary autobusów jednego dnia

Nowy przetarg wygrała firma BP Tour z Lublina, która jest w trakcie przejmowania 30 autobusów i ma rozpocząć wożenie pasażerów 1 września. We wtorek, 22 sierpnia pojazdy jechały do bazy w Lublinie, gdzie miały przejść szczegółowy przegląd techniczny.

Oba autobusy marki solaris mają po 12 lat i należą do Urzędu Miasta w Kielcach. Do końca czerwca woziły pasażerów wraz z 28 innymi a obsługiwało je Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach, z którym miasto miało umowę od lat.

Nowy przewoźnik chciał sprawdzić stan kieleckich autobusów

– Nowy przewoźnik chciał szczegółowo sprawdzić stan techniczny autobusów i uzupełnić płyny eksploatacyjne – informuje Barbara Damian, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. - Nie wiemy dlaczego doszło do dwóch identycznych pożarów. Na razie wstrzymaliśmy przekazywanie autobusów do czasu wyjaśnienia tej sytuacji. Wezwaliśmy serwis Solarisa, aby dokładnie ustalił przyczynę samozapłonu.

Kierowcy uratowali autobusy

Marcin Tokarski, dyrektor do spraw komunikacji miejskiej w BP Tour informuje, że wszystkie pojazdy, zarówno te, w których doszło do pożaru jak i te które przeszły przegląd w Lublinie albo czekają na niego na razie stoją w bazie przy ulicy Ściegiennego.

- Wyjazdy na sprawdzenie pojazdów zostały wstrzymane do czasu oceny ich przez serwis Solaris. Nie wiemy, co zostało uszkodzone w autobusach, w których doszło do samozapłonu w komorze silnika. Pewne jest, że w obu przypadkach zapaliła się dachowa osłona komory silnika. To, że nie ma większych strat to zasługa kierowców, którzy natychmiast zareagowali i ugasili ogień gaśnicami a straż pożarna dogasiła go. Taka akcja była możliwa, ponieważ autobusy jechały parami. Kierowca jadący z tyłu zauważył ogień wydobywający się z pojazdu znajdującego się przed nim i szybko powiadomił kolegę o pożarze.