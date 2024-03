Co nieco kobieco w klubie UltraViolet w Kielcach. Piękne panie opanowały parkiet. Oto jak się bawiły

Dzień Kobiet w klubie UltraViolet w Kielcach

8 marca swoje święto obchodziły wszystkie panie. Kieleckie kluby z myślą specjalnie o kobietach organizowały dedykowane specjalnie dla nich imprezy. W UltraViolet - Exclusicve Club odbyła się z tej okazji impreza Zdrowie Pań - Co nieco kobieco. Klub opanowały piękne panie, które szalały na danceflorze! Panowały hity od tych klasycznych po najnowsze przeboje a wszystkiego dopełnił wokal Aleksandry Jagusińskiej.

W sobotę, 23 marca, UltraViolet zaprasza na kolejną imprezę, która rozgrzeje parkiet do czerwoności! To wydarzenie idealne dla wszystkich fanów mocnego brzmienia! Klub zaprasza na „Mocne uderzenie” - Drums show by LenckoVski. Start godzina 21.