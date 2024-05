Boże Ciało 2024 w parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie. Bardzo dużo ludzi, piękne świadectwo wiary. Zobacz zdjęcia

- mówił nam biskup kielecki Jan Piotrowski.

- To święto jest znane od XIII wieku, szczególnie w naszej ojczyźnie. Jest ono przeżywane bardzo radośnie, w nastawieniu pozytywny do siebie, bo przychodzą nie tylko ludzie wierzący, ale i poszukujący Pana Boga. Jest to święto nas wszystkich ochrzczonych, tych, którzy chcą zaczerpnąć z tej wielkiej miłości Boga, który tak mocno wychodzi do człowieka