Akcja w Kielcach. Policjanci przejęli tytoń bez akcyzy i ponad tysiąc ampułek leków

Policjanci przejęli tytoń i ampułki z lekami

To była wspólna akcja policjantów z komendy wojewódzkiej i ich kolegów z komendy miejskiej w Kielcach. Funkcjonariusze walczący z narkotykami i przestępczością gospodarczą interesowali się 49-letnim mieszkańcem miasta. Do akcji włączyli się także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W środowe popołudnie w osiedlu KSM obie służby skontrolowały volkswagena należącego do 49-latka.

- W aucie było 15 jutowych worków zawierających krajankę tytoniową bez polskich znaków akcyzy. Tytoniu było łącznie blisko 150 kilogramów. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków oszacowano wstępnie na ponad 170 tysięcy złotych

– informowała młodszy aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Prócz krajanki mężczyzna miał w samochodzie urządzenie zakłócające sygnał GPS. Policjanci zatrzymali 49-latka i przeszukali jego dom.